Толстой в ситуации с "Троицей" предложил не накалять обстановку и довериться специалистам

По словам советника президента по культуре, отношения между церковью и культурой в России в последнее время обостряются искусственно

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Острые оценки ситуации с передачей иконы "Троица" из Третьяковки в Русскую православную церковь (РПЦ) излишни и лишь "подливают масла в огонь", считает советник президента по культуре Владимир Толстой.

По его словам, за сохранность шедевра отвечают суперспециалисты.

"Здесь любые крайности и острые оценки подливают масла в огонь. Мне кажется, что надо довериться суперспециалистам, людям, которые могут дать объективную оценку. Мы все, абсолютно все, заинтересованы в сохранении и еще многовековой жизни этого шедевра. Надо выдержать паузу", - поделился он мнением с ТАСС в интервью.

Кроме того, Толстой считает, что отношения между церковью и культурой в России в последнее время обостряются искусственно. "Средства массовой информации фокусируют внимание. У меня нет ощущения, что этого стало больше, что это стало более болезненно и резко. Фокус общественного и медийного внимания просто сейчас на этом сосредоточен. Я сторонник взвешенного и спокойного отношения. В такие периоды истории, когда все обострено, легко играть на чувствах и эмоциональных моментах, но как раз в такие времена это опасно", - сказал он.

15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать икону "Святая Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила, что икону планируется выставить 4 июня, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя, после этого направить на плановую реставрацию, а затем переместить в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Позже в ведомстве уточнили, что прорабатывают "все необходимые меры по обеспечению сохранности древнего и особо ценного памятника истории и культуры". Передача иконы много обсуждается в медийном пространстве и соцсетях. Многие выражают обеспокоенность за ее сохранность.