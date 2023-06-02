Мишустин поздравил участников и гостей книжного фестиваля "Красная площадь"

Премьер-министр России назвал открытие мероприятия уникальным событием

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил участников и гостей с открытием IX книжного фестиваля "Красная площадь", отметив его уникальность. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Поздравляю вас с открытием IX книжного фестиваля "Красная площадь". За время своего существования он стал уникальным событием, которое пользуется неизменным интересом", - говорится в телеграмме.

Мишустин подчеркнул, что в рамках фестиваля посетители смогут познакомиться с произведениями национальных писателей народов России, поэтов Донбасса, а также принять участие в презентации трех новых томов антологии "Современная литература стран СНГ".

Глава правительства отметил, что посетителей мероприятия ждут интересные лекции ученых, автограф-сессии писателей и поэтов. Мишустин также пожелал гостям незабываемых впечатлений и новых открытий.

Книжный фестиваль "Красная площадь" в этом году проходит со 2 по 6 июня. Он организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российским книжным союзом при поддержке министерства культуры, министерства просвещения и правительства Москвы. Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь" - советник президента России Владимир Толстой.