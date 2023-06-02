Фонд кино заявил о готовности поддержать патриотические фильмы

Председатель совета фонда Владимир Толстой отметил, что в его приоритете являются профессионализм и интересный сценарий

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Фонд кино готов поддержать российские патриотические картины, если за "лозунгами и темой" будет стоять качественная работа. Профессионализм и интересный сценарий являются приоритетами, рассказал ТАСС советник президента РФ по культуре и председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

"Мы всегда отдаем приоритет просто качественным и высокохудожественным фильмам. <…> Естественно, мы учитываем и содержательную составляющую. Если будут появляться какие-то яркие проекты, отражающие наши нынешние болевые точки, очевидно, они будут поддержаны в первую очередь, но все-таки хочется, чтобы за лозунгом и темой стояла хорошая профессиональная работа, интересный сценарий, талантливый режиссер", - сказал он.

Толстой рассказал, что питчинги Фонда кино пройдут в ближайшее время, но точные даты пока неизвестны. "Сейчас идут подачи конкурсных материалов, дальше будет их обработка, работа сценарной группы, экспертного совет, потом мы выйдем на открытую защиту. Как всегда, вся страна сможет увидеть их", - сказал он.