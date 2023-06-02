Путин направил приветствие участникам книжного фестиваля "Красная площадь"

Президент России отметил, что этот форум всегда является долгожданным событием

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX книжного фестиваля "Красная площадь", отметив, что этот форум всегда является долгожданным событием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Ваш форум - всегда яркое, долгожданное событие, которое собирает на главной площади столицы литераторов, представителей издательского, библиотечного дела, культурных, научных, экспертных кругов", - говорится в сообщении.

Глава государства назвал фестиваль бесценным подарком для многочисленных любителей чтения, так как "книга остается важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры", несмотря на распространение передовых технологий и средств массовой информации.

Президент назвал программу форума богатой и разнообразной и отметил, что она порадует гостей выставки отличной организацией мероприятий и выступлениями известных творческих коллективов. Кроме того, гости встретятся с популярными и только начинающими свой профессиональный путь писателями и поэтами, в том числе из новых регионов России.

"Уверен, что фестиваль привлечет заинтересованное внимание большого числа специалистов и гостей, будет содействовать популяризации качественной, содержательной литературы и культуры чтения в целом, особенно среди молодежи", - подытожил глава государства.

Книжный фестиваль "Красная площадь" в этом году проходит со 2 по 6 июня. Он организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российским книжным союзом при поддержке министерства культуры, министерства просвещения и правительства Москвы. Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь" - советник президента России Владимир Толстой.