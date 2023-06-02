В Каргополе открылась совместная с Эрмитажем выставка "Дороги Романовых"

В экспозиции представлено более 50 экспонатов

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем в пятницу открыл в Архангельской области выставку "Дороги Романовых: Петербург - Каргополь", сообщили ТАСС в пресс-службе музея. В экспозиции представлено более 50 экспонатов: фотографии, картины, исторические костюмы, посуда, мебель, предметы интерьера и быта.

"Представлено около 50 экспонатов: фотографии, сделанные в дни высочайших визитов, костюмы северных крестьянок, кресло в стиле ампир, рисованные меню парадных ужинов и завтраков, портреты провинциальных художников, фарфор, блюда, поднесенные великому князю Владимиру Александровичу каргопольским городским обществом и купцом Крехалевым, они предоставлены Государственным Эрмитажем", - сказали в пресс-службе.

На тракте, связавшем в 1765 году Санкт-Петербург и Архангельск, Каргополь стал важнейшим транспортным узлом, где меняли лошадей и делали передышку на долгой дороге. Город посещали и члены императорской семьи. В августе 1819 года в Каргополь прибыл император Александр I, в 1844 году - великий князь Константин Николаевич. В июне 1858 года в Каргополье на почтовой станции в селении Тихманьга остановился Александр II. В июне 1892 года в Каргополь прибыл великий князь Владимир Александрович Романов, брат императора Александра III.

Выставка, отталкиваясь от эпизодов императорских визитов, реконструирует материальную культуру города, представляет портреты жителей, показывает повседневную и праздничную жизнь жителей Каргополья. Среди экспонатов, например, отпечатки с негативов 22 июня 1892 года, на которых проводы Великого князя Владимира Александровича Романова и городское общество с Великим князем возле здания общественного собрания.

Частью выставки являются истории. "Значительной частью этой выставки являются рассказы, как это было, как создавалось, часть рассказов абсолютно документированные, - отметила ТАСС автор выставки Наталья Плеханова. - Люди сохранили те предметы, которые представлены в музее, люди сохранили воспоминания, сотрудники музея расшифровали эти воспоминания, и собрали в хороший рассказ". Об истории императорских путешествий и жизни горожан рассказывают актер Малого драматического театра Данила Козловский и артисты Каргопольского театра, их голоса звучат в аудиогидах выставки.

Проект посвящен 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга, 315-летию вхождения Каргопольского уезда в Ингерманландскую/Санкт-Петербургскую губернию. Выставка будет работать до 15 декабря.