2 июня, 12:02

Умер актер Валерий Громовиков

Ему было 77 лет

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский актер Валерий Громовиков умер в 77 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Хабаровского театра юного зрителя.

"30 мая 2023 года ушел из жизни артист Валерий Громовиков, который более 20 лет служил в Хабаровском ТЮЗе, и до конца жизни сохранил связь с театром и глубокую дружбу с нашими артистами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Громовиков работал в Хабаровском театре с 1981 по 2003 год и сыграл около 100 ролей. В 2001 году актер получил звание заслуженного артиста РФ.

Кроме того, артист снимался во множестве кинокартин, на его счету более 80 ролей. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация