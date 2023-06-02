Оркестр Мариинки исполнил произведения классической музыки у Великой Китайской стены

В концерте также принял участие президент Шанхайской консерватории Ляо Чанъюн

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева исполнил произведения академической музыки, в том числе русскую классику, у Великой Китайской стены. В концерте также принял участие китайский баритон, президент Шанхайской консерватории Ляо Чанъюн, передает корреспондент ТАСС.

Сцена располагалась на фоне горной гряды, по которой проходит самый близкий к Пекину участок Великой Китайской стены - Бадалин. Музыкальная программа началась после захода солнца. Сцена была оборудована тремя мониторами, на которых показывали оркестр крупным планом. Центральная камера на протяжении всего концерта снимала дирижерскую работу Гергиева.

Музыканты Мариинки исполнили увертюру из "Руслана и Людмилы" Михаила Глинки, "Испанское каприччио" Николая Римского-Корсакова, фрагменты из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского, марш из "Любви к трем апельсинам" Сергея Прокофьева и сюиту из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского.

Каватину Фигаро из оперы "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини исполнил Ляо Чанъюн. Китайский баритон также спел песню "Тоска бродяги по дому", написанную поэтессой Си Мужун. Кроме того, зрители услышали симфоническую увертюру "Ода красному флагу" китайского композитора Люй Цимина. Оркестр также исполнил увертюру из оперетты "Летучая мышь" Иоганна Штрауса.

Концерт посетили порядка 800 зрителей, в том числе посол России в КНР Игорь Моргулов, дипломаты других стран и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра с 27 по 29 марта дали три концерта с разными программами на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине. 8 тыс. билетов на эти мероприятия продали за 20 минут.