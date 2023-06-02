Выпускники ГИТИСа представили спектакль "Дачники" в Казани

Представление прошло в рамках фестиваля искусств "Горький +"

КАЗАНЬ, 2 июня. /ТАСС/. Выпускники РИТИ ГИТИС (мастерская Владимира Байчера и Тимофея Сополёва) представили в музее Е.А. Боратынского в Казани иммерсивный спектакль-бродилку "Дачники" по одноименной пьесе Максима Горького. Представление прошло в рамках фестиваля искусств "Горький +".

"Этот спектакль был нашей дипломной работой, его поставил наш мастер Владимир Григорьевич Байчер, премьера была в 2021 году. <…> Мы эту историю репетировали очень камерно. Мы не пытались идти от каких-то сценических приемов, образов. Здесь мы налаживали живой диалог. И в этом есть своя прелесть, когда люди не играют что-то, а разговаривают. Просто находятся на площадке и говорят", - поделился своим мнением о спектакле с журналистами актер Дмитрий Миронов.

Ранее спектакль уже играли на разных площадках, в том числе музейных. В Казани он прошел впервые и в новых для себя интерьерах - старинной усадьбы музея Е.А. Боратынского. Увидеть спектакль можно также 3 и 4 июня.

"У нас вообще спектакль проходил весь на лестнице, все время происходило движение, и это тоже было частью постановки. Здесь [в музее Е.А. Боратынского] лестницы нет, но есть прекрасный балкон, который будет также задействован в постановке. Также есть беседка, а у Горького один из актов пьесы проходит в лесу, они выезжают на пикник", - рассказала об особенностях постановки в Казани актриса Юлия Пилипович.

В этом году отмечается 155-летие со дня рождения Максима Горького. Фестиваль "Горький+" посвящен творчеству писателя и пройдет в Казани 2-4 июня, Нижнем Новгороде 6-9 июля и Москве 11-20 августа. В афише - концерты, театральные лаборатории, премьеры спектаклей, выставки, лекции и кинопоказы.