Фильм Александра Сокурова "Сказка" впервые покажут в России на фестивале в Петербурге

Мировая премьера картины состоялась 6 августа 2022 года на кинофестивале в Локарно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российская премьера картины "Сказка" Александра Сокурова состоится вечером в субботу на фестивале "Пример интонации", проходящем в эти дни в пространстве "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге. Режиссер лично представит картину и обсудит ее со зрителями после показа.

"3 июня в 18:30 на кинофестивале "Пример интонации" в "Севкабель Порту" состоится российская премьера "Сказки" Александра Сокурова". [Фильм], вероятно, застигнет врасплох зрителей, ожидающих серьезного артхаусного фильма", - говорится на странице фестиваля во "ВКонтакте".

Сам режиссер ранее отмечал, что "Сказка" - это фантастическая, вымышленная история о событиях Второй мировой войны. Это картина с очень сложным технологическим исполнением, "которого, наверное, пока еще не было", сказал Сокуров, назвав фильм "абсолютно новым [для него] художественным поступком".

Мировая премьера "Сказки" состоялась 6 августа 2022 года на кинофестивале в Локарно. Изначально ее планировалось провести на Каннском фестивале, но организаторы киносмотра в последний момент отменили показ, рассказывал Сокуров. К настоящему моменту она успела выйти в прокат в нескольких странах, в числе которых Португалия, Япония, Италия, Франция.

О работе над картиной

"Сказка" поднимает непростые вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. В черно-белой картине образы четырех исторических персонажей представлены "сконструированные" на основе кадров кинохроники. Они общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути, о том, чего хотели достичь и чего добились.

О том, каким был процесс работы над фильмом и как удалось достоверно "оживить" на экране его персонажей, ТАСС ранее рассказали ученики режиссера Александр Золотухин ("Мальчик русский", "Брат во всем") и Вячеслав Черепанов, участвовавшие в создании этой киноработы.

На начальном этапе работы над картиной Сокуров отсматривал большой объем кинохроники из разных стран и отбирал те эпизоды, в которых персонажи, присутствующие в фильме, проявляют свой характер и личные качества. "После этого был написан сценарий, который разрабатывался с учетом этих эмоций, взаимодействий, проявлений характера, - рассказал Золотухин. - Территориально наша небольшая группа находилась в России, и Сокуров принимал ежедневное участие в работе. Были и европейские коллеги, которые помогали нас с архивами, с отбором материалов, с улучшением их качества, что было очень важно для сбора таких сложных кадров".

"Я действительно раскрою секретную технологию это - Юра Мокиенко, Саша Райкер, Катя Соловьева, Виталий Сувалов, Степан Масычев", - сказал ТАСС кинематографист Вячеслав Черепанов, участвовавший в создании "Сказки". "Было тяжело", - отметил он.

Черепанов считает, что Сокуров смог собрать и удержать вместе "очень разных людей, дать им свободу выражения, свободу действий и указать конечную цель". "В таких условиях каждый проявил себя, и мы просто "фиксировали" фильм новым днем. <...> Нам досталась радость творчества", - резюмировал он.

Новые технологии

Говоря о технологическом исполнении картины, Золотухин отметил, что "на самом деле мало кто понимает, насколько эта технология нова". "В тех рецензиях, которые мы читали уже после премьеры в Локарно, многие журналисты отмечали, что эта технология - кто-то называл ее deepfake, кто-то называл нейросети, но это умаляет работу нашей группы, это сильное упрощение, - рассказал Золотухин. - Это ни в коем случае не технология deepfake, которая автоматически меняет лица персонажей, "пересаживает" их на тела живых актеров, и это не нейросети, которые тоже это все автоматически делают". По его словам, каждый кадр является результатом длительного и кропотливого ручного труда участников творческой команды. Сама работа над фильмом заняла несколько лет.

"Очень важно, что здесь нет ни одного кадра, где сняты актеры. Это все настоящие персонажи, настоящие съемки, взятые из кинохроники. И это как раз было одним из основных принципиальных решений Александра Николаевича - что зритель, смотря фильм, должен полностью доверять изображению - то есть мы ни в каком смысле не должны его обманывать, - пояснил Золотухин. - Мы сами эти технологические решения разрабатывали, потому что до сих пор <...> никто такие задачи сложные перед собой не ставил".

О фестивале

Международный неконкурсный фестиваль "Пример Интонации" проходит с 1 по 4 июня. Его организует "Севкабель Порт" совместно с некоммерческим фондом поддержки кинематографа Сокурова "Пример интонации".