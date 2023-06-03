Премия "Русский детектив" в новом сезоне увеличит количество номинаций

Прием заявок на участие стартует 5 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премия в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино "Русский детектив" объявляет о старте нового, четвертого сезона. В этом году появятся сразу три новых номинации, сообщили ТАСС организаторы "Русского детектива" в субботу.

"Премия в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино открывает четвертый сезон и объявляет новые номинации. В 2023 году список номинаций пополнится тремя новыми - "Детективный триллер", "Документальный детектив", "Исторический детектив", - сказали организаторы.

Прием заявок на участие стартует 5 июня и продлится до 31 августа. На премию могут претендовать литературные произведения, изданные в период с 15 апреля 2022 по 31 мая 2023 года. Попавшие в список "Русского детектива" произведения станут известны будущей осенью.

"Детективный жанр пользовался и неизменно будет пользоваться популярностью среди читателей и телезрителей, а также оставаться одним из самых благодатных материалов для экранизаций. Если начать перечислять наиболее востребованные и долгоиграющие проекты на телевидении, в их числе будут детективы. Поэтому здесь регулярно необходим приток новой крови, появление молодых талантливых авторов, имена которых впоследствии встанут в ряд с самыми продаваемыми авторами и произведения которых будут основой новых экранизаций. В этом мы видим миссию премии "Русский детектив", - сказал директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" - учредителя премии - Иван Кудрявцев.

Номинации

Помимо новых трех, премия традиционно представлена номинациями "Преступление и наказание: Детектив года", "Автор года", "Открытие года", "Дебют года", "Выбор читателей LiveLib","Детский детектив", "Лучший иностранный детектив" (на русском языке), "Лучший комикс / графический роман", "За вклад в развитие детективного жанра" (спецприз жюри), "Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив", "Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив" и "Лучший фильм в жанре детектив".

Премия "Русский детектив" создана в 2020 году с целью поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра, а также повышения статуса детективного жанра и остросюжетной прозы у литературного сообщества. Одна из важных задач премии - показать читателям, зрителям и профессиональному сообществу разнообразную палитру современной детективной прозы и кино.

Учредителем премии выступает киноканал "Русский детектив", входящий в медиахолдинг "Цифровое телевидение". Премия проводится при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ", Российской государственной библиотеки, книжного рекомендательного сервиса LiveLib.