В Псковской области открылись дни Пушкинской поэзии и русской культуры

Праздник приурочили к 224-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина

ПСКОВ, 3 июня. /ТАСС/. Церемония торжественного открытия Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялась в субботу в Псковской области на территории музея-заповедника "Михайловское", который является памятником русской культуры национального и мирового значения, передает корреспондент ТАСС. Участие в мероприятии принял министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Погода сегодня нас не балует, но тем не менее мероприятие проходит в 57 раз. И мне очень приятно отметить, что формат расширяется, развивается и пользуется большой популярностью. Слова благодарности хочу сказать администрации президента, министерству культуры, министерству просвещения и многим нашим партнерам и друзьям, нашему митрополиту Тихону за его креативные идеи. Следующий год у нас юбилейный, Александру Сергеевичу исполняется 225 лет. И я очень рад, что наше мероприятие вошло в график федерального оргкомитета", - сказал губернатор Михаил Ведерников на церемонии открытия фестиваля.

С праздником поздравил собравшихся министр Сергей Кравцов. "Надеюсь, что эти дни вы запомните и все больше с каждым разом молодых ребят, школьников, будут участвовать в этом празднике", - сказал он, обращаясь к гостям фестиваля.

В церемонии открытия фестиваля также приняли участие начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который также является председателем Патриаршего совета по культуре.

О мероприятии

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры - это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области. В 2022 году праздник посетили более 40 тыс. гостей. Само мероприятие имеет богатую историю и проводится ежегодно с 1967 года. В 2023 году праздник приурочили к 224-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина и к Дню русского языка.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Пушкинских Горах Псковской области, мероприятия продлятся до 4 июня. Это одно из крупных ежегодных культурных событий в стране, приуроченных ко дню рождения А. С. Пушкина. 3 июня на площадке у ветряной мельницы в усадьбе "Михайловское" пройдет ключевое событие проекта Российского движения детей и молодежи "Школьная классика"

В основной день фестиваля, 3 июня, у усадьбы Михайловское развернутся 10 тематических площадок. Здесь выступят детские коллективы Псковской областной филармонии - оркестр народных инструментов и камерный оркестр, губернаторский симфонический оркестр с оперой "Алеко", музыкальный коллектив Петра Налича и джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана.