В Русском доме в Белграде прошла сербская премьера "Чебурашки"

Зрительский зал на 400 мест был полностью заполнен

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Сербская премьера российского фильма "Чебурашка" состоялась в субботу в Русском доме в Белграде, передает корреспондент ТАСС. Зрительский зал на 400 мест был заполнен полностью, некоторым зрителям пришлось смотреть кинокартину стоя.

В фойе перед показом была праздничная атмосфера, зрители в ожидании начала фильма фотографировались с портретом Чебурашки, держа в руках апельсины. Самые проворные из гостей жонглировали фруктами, выложенными перед зрительским залом.

Как рассказал корреспонденту ТАСС директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов, для премьерного показа "Чебурашки" в Сербии впервые задействовано современнейшее оборудование, недавно установленное в зале кинопоказов. "Для нас огромная радость, что у нас получилось привезти сюда "Чебурашку", потому что, с одной стороны, это для нас хороший способ протестировать новейшее оборудование, которое установили у нас в кинозале, это большой подарок от Российского фонда кино. Конечно, мы его тестировали технически и раньше, но мы хотим видеть и радостные лица детей, которых сейчас собирается полный зал", - сказал он.

По словам Баранова, известие о премьере "Чебурашки" вызвало интерес у белградской публики. "Мы не ожидали, что само слово "Чебурашка" произведет такое впечатление на сербов - можно посмотреть, что происходит в зале сейчас", - заметил директор Русского дома.

Баранов подчеркнул, что показ такого фильма в Сербии особенно важен в контексте трагических событий 3 мая, когда в одной из школ в центре Белграда подросток открыл стрельбу по сверстникам, в результате чего погибли девять человек - восемь школьников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения. Это была первая подобного рода трагедия в новейшей истории Сербии, и она потрясла сербское общество.

"Очень многие связывали рост агрессивности среди подростков с тем контентом, который они видят как в интернете, так и с экранов телевизоров, и для нас было очень важно, чтобы "Чебурашка" появился именно в этот момент как свидетельство того, что добрый, семейный, светлый фильм может быть успешным как коммерчески, так и собирать огромные зрительские аудитории. Мы хотели продемонстрировать нашей сербской аудитории, что так можно, что это возможная опция, надеемся, что нам повезет и все пройдет хорошо", - отметил глава Русского дома.

О фильме и его герое

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, ранее стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Чебурашка - персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги "Крокодил Гена и его друзья" и ее продолжений. Широкую известность герой получил после выхода в 1969 году на киностудии "Союзмультфильм" анимационного фильма Романа Качанова "Крокодил Гена". Тогда же впервые появился известный сегодня образ Чебурашки с большими ушами и большими глазами, он был создан при непосредственном участии художника-постановщика фильма Леонида Шварцмана.