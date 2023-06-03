Мариинка представит в Москве оперу "Иоланта" под управлением Валерия Гергиева

Спектакль покажут в зале "Зарядье"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Труппа Мариинского театра 11 июня привезет в Москву одну из своих последних премьер - оперу "Иоланта" Петра Чайковского. Спектакль исполнят днем в зале "Зарядье" под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, сообщила в субботу пресс-служба театра.

"Московская публика познакомится с классической версией спектакля, созданной режиссером Анной Шишкиной и художником Петром Окуневым. Главные партии исполнят Ирина Чурилова (Иоланта), Станислав Трофимов (король Рене), Алексей Марков (Роберт) и Владислав Сулимский (Эбн-Хакиа)", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день вечером под управлением маэстро Гергиева в "Зарядье" выступит Симфонический оркестр Мариинского театра. Исполнят "Скифскую сюиту" Сергея Прокофьева и два произведения Дмитрия Шостаковича - Четвертая симфония и Первый фортепианный концерт. Солистом выступит народный артист России Денис Мацуев.