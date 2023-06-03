В Москве на книжном фестивале объявили об учреждении премии имени Максима Фомина

Ее будут вручать лучшим авторам военной прозы и публицистики

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премия имени военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) будет вручаться лучшим авторам военной прозы и публицистики. Об учреждении премии в субботу на книжном фестивале "Красная площадь" объявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Идея учредить премию в честь Максима возникла в день его гибели - как продолжение его здесь, среди нас, как нежелание расставаться и как возможность продолжать его дело. И через несколько дней, благодаря друзьям Максима, положение о премии уже лежало у меня на столе", - сказала она.

Депутат уточнила, что старт приема заявок будет дан 12 июня, в День России. "А подведем итоги в день рождения Максима - 25 апреля", - добавила она.

"Премия имени Максима Фомина, на мой взгляд, не должна быть про войну, но про веру, предназначение, внутреннее преображение и отношения с Богом", - со своей стороны отметил член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов, лично знавший военкора. По его словам, "в образе Владлена Татарского Максим был резким, жестким, провокативным", но в жизни он был человеком "искренне верующим и духовным". "Жаль, что не многие знали его таким. И путь его был, несомненно, от войны к миру, духу и святости", - заметил Кузнецов.

Донбасская военная проза

В своем видео-приветствии вице-спикер Госдумы Петр Толстой указал, что "эта литературная премия для тех талантливых людей, которые сегодня участвуют в специальной военной операции или живут на Донбассе". "За долгие годы среди всех тех, кто сердцем переживает за свою страну, появилось много неравнодушных талантливых тех, кто хочет пробить себе путь в большую литературу", - сказал он.

"Давно уже пришло время, давно уже пришел час необходимости создания премии, по которой мы замеряем состояние Донбасской военной прозы. Этот феномен есть и он существует, и я думаю, что имя Максима Фомина - это лучшая точка отсчета, чтобы там выстраивать новые иерархии новой русской военной прозы", - отметил в своем обращении писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин.

В попечительский совет премии вошли вдова Татарского Валерия Фомина, Прилепин, Кузнецова, Толстой, Кузнецов, журналист Кирилл Вышинский, член Союза писателей России Сергей Лобанов, а в состав экспертного совета - писатель Герман Садулаев и литературный критик Алексей Колобродов. Прием заявок продлится с 12 июня по 4 ноября, премия будет вручаться в номинациях "Художественная проза", "Публицистика", "Медиапроект" и "Специальный приз".