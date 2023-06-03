В Екатеринбурге фестиваль сказок собрал 30 театров из регионов

Мероприятие посетили более 20 тыс. зрителей и участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Фестиваль сказок "Дикоросы" собрал в Екатеринбурге 30 театров из разных регионов России, его посетили более 20 тыс. зрителей и участников. Об этом сообщила ТАСС руководитель фестиваля Светлана Леднова.

"На "Дикоросах" представлено 14 площадок. Выступают 30 театров со всей России от Калининграда до Барнаула. Думаю, сегодня приняли [участие] в фестивале около 22-25 тыс. людей", - сказала Леднова.

Зритель увидел постановки для детей всех возрастов и на самые разные темы. Вход на "Дикоросы" бесплатный, необходима была лишь предварительная регистрация.

"Дикоросы" - фестиваль выходного дня, в рамках которого проходят показы театральных постановок по сказкам народов России. Впервые он состоялся в 2021 году, тогда фестиваль посетили более 16 тыс. человек, в нем приняли участие 11 театров. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.