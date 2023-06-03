Первые в РФ показы "Сказки" Сокурова в Петербурге собрали около 1 тыс. зрителей

Два параллельных показа прошли на площадках I Международного неконкурсного фестиваля "Пример интонации" в пространстве "Севкабель порт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российская премьера нового фильма Александра Сокурова "Сказка", посвященного периоду Второй мировой войны, собрала в Санкт-Петербурге около тысячи зрителей. Два параллельных показа прошли в субботу на площадках I Международного неконкурсного фестиваля "Пример интонации" в пространстве "Севкабель порт", передает корреспондент ТАСС.

"У нас на фестивале две площадки. Мы в этот день заняли обе, потому что, вы сами видите, сколько людей. У нас сейчас было мест 700-800 [в зале основного показа] - под тысячу в общей сложности на двух площадках", - сказал ТАСС продюсер картины Николай Янкин.

Среди зрителей были как петербуржцы, так и гости фестиваля из Москвы и других городов. Одна из зрительниц рассказала, что специально приехала на показ из Нью-Йорка.

"То, что "Сказку" наконец показали в России, - это очень важно. Мне кажется, что как раз в России этот фильм поймут лучше, чем где-либо", - отметил Янкин. Отвечая на вопрос о дальнейших показах картины в РФ, продюсер сказал, что в ближайшей перспективе они пока не планируются. "Время покажет. Конечно, мы будем стремиться его показать, но пока не могу сказать, где и когда", - добавил он.

Предполагалось, что Сокуров лично представит фильм зрителям фестиваля, но режиссер не смог присутствовать на премьере. Перед началом просмотра публике представили участников творческой команды, работавшей над фильмом. По завершении показа зрители поддержали "Сказку" продолжительными аплодисментами.

Новый фильм Сокурова поднимает вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. Главные герои - Гитлер, Сталин, Муссолини и Черчилль, которые оказались вместе в монохромном чистилище. Их образы сконструированы на основе кадров архивной кинохроники. Они общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути, о том, чего хотели достичь и чего добились. В титрах к картине подчеркивается, что при ее создании не использовались технологии deepfake (методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте) и сам искусственный интеллект.

Новое кинособытие для Петербурга

"Мне нравится, что и на другие фильмы залы практически полные - по 400-500 человек. В этом смысле, мне кажется, нам удалось сделать хорошее кинособытие, которого в Питере не хватало", - также отметил Янкин.

Кинофестиваль "Пример интонации" открылся 1 июня. Фильмом открытия стала новая картина Бориса Хлебникова "Снегирь". В программе - премьеры зарубежных кинофестивалей, авторское российское кино и ленты культовых европейских режиссеров. Также для гостей кинофестиваля организована образовательная программа, в которую вошли показы фильмов выпускников мастерской Сокурова, лекции от Школы искусств и креативных индустрий, ретроспективы, лекция от Госфильмофонда, премьерные показы и многое другое.

Фестиваль завершится 4 июня. Событие организует "Севкабель порт" совместно с некоммерческим фондом поддержки кинематографа Сокурова "Пример интонации", который в этом году отмечает десятилетие.