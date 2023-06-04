Петербургская филармония отметит 120-летие со дня рождения дирижера Евгения Мравинского

В программу концерта войдет Четвертая симфония Иоганнеса Брамса и Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича отметит в воскресенье 120-летие со дня рождения дирижера Евгения Мравинского (1903-1988). Концерт памяти даст в этот вечер заслуженный коллектив России академический филармонический оркестр, которым он руководил полвека.

"Евгений Мравинский возглавлял заслуженный коллектив республики (РСФСР - прим. ТАСС) с 1938 по 1988 год. Именно в это время оркестр завоевал репутацию одного из лучших в мире. Знаменательной дате посвящены программа заслуженного коллектива России и главного дирижера оркестра, народного артиста России Николая Алексеева и выставка в фойе Большого зала", - рассказали в пресс-службе филармонии.

В программу концерта включена Четвертая симфония Иоганнеса Брамса, которая прозвучала на последнем в жизни дирижера концерте 6 марта 1987 года. Будет исполнен также Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена. Солисткой выступит австрийская пианистка Ясминка Станчул.

На выставке значительное место займут концертные программы 1932-1987 годов, дающие представление о репертуарных предпочтениях дирижера, его работе с солистами. Отдельная витрина посвящена долголетнему сотрудничеству Евгения Мравинского с Дмитрием Шостаковичем, начавшаяся с премьеры Пятой симфонии. В витринах представлены партитуры с пометками Мравинского, а также книги, посвященные его творчеству, и многочисленные буклеты гастролей по СССР и всему миру. Экспозицию в фойе Чайковского дополняет виртуальная выставка на сайте филармонии с афишами периода эвакуации учреждения в Новосибирск, прошедшими реставрацию в лаборатории Санкт-Петербургского института истории РАН.

Готовя юбилейную программу, филармония обратилась к слушателям с просьбой поделиться воспоминаниями о концертах Евгения Мравинского, на которых им довелось присутствовать. Эти тексты будут размещены на сайте "Столетие филармонии".

О дирижере

Народный артист СССР Евгений Мравинский принадлежит к числу крупнейших симфонических дирижеров ХХ века. Его работа во главе заслуженного коллектива республики (РСФСР), ныне - заслуженного коллектива России, составила огромную и важную главу в его истории. За полвека оркестр и его дирижер выступили вместе более тысячи раз. Заслуженный коллектив и Евгений Мравинский осуществили мировые премьеры пяти симфонических партитур Шостаковича, в том числе Восьмой симфонии, которую композитор посвятил Мравинскому.

Дирижер носил звание Героя Социалистического Труда и был удостоен Ленинской премии. На здании Большого зала филармонии в память о Мравинском в 1992 году была открыта мемориальная доска.