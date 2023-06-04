В Петербурге пройдет городской праздник "К Островскому на площадь Островского"

Он начнется в полдень с интерактивной театральной импровизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Многожанровый праздник "К Островскому на площадь Островского" пройдет в воскресенье в историческом центре Петербурга при участии мастеров искусств города. Культурная акция посвящена двум юбилеям - 200-летию со дня рождения Александра Островского и 100-летию присвоения площади имени драматурга.

"Перед авторами и организаторами проекта не было проблемы выбора места: концерт-спектакль может быть только на площади Островского возле стен великого Александринского театра, который сыграл значительную, а иногда и решающую роль в судьбе драматурга. 4 июня площадь перед Александринским театром и близлежащие к ней территории вдоль Екатерининского сквера превратятся в пространства творчества Александра Островского", - рассказали в пресс-службе городского комитета по культуре. При его поддержке проект реализовали некоммерческое партнерство "Искусство XXI век", Музыкальный театр имени Федора Шаляпина, Театр-фестиваль "Балтийский дом".

Праздник начнется в полдень с интерактивной театральной импровизации, где каждый сможет почувствовать себя героем пьес драматурга, войти в образ, подобрав себе грим и костюм. Одна зона будет посвящена трилогии о Бальзаминове, другая - пьесе "На всякого мудреца довольно простоты". Параллельно с работой театральных зон экскурсоводы расскажут об истории здания Александринского театра и самой площади, о личности Островского и его значении для петербургского театра.

Одним из основных событий станет концерт "Необыкновенный Островский" на Большой сцене праздника при участии ведущих театров города. Сквозная тема концерта - создание виртуального памятника Островскому, который на глазах у зрителей будет визуализироваться на экране Большой сцены.

Завершением праздничного дня станет спектакль-концерт оркестра "Северная симфония", хора и солистов Театра имени Шаляпина под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Будут исполнены произведения композиторов, взявших пьесы Островского в основу своих оперных произведений. Эта часть проекта представит творчество Островского как феномен, повлиявший на развитие смежных искусств. Так, Петр Чайковский сочинил на сюжет Островского свою первую оперу "Воевода", опера-сказка "Снегурочка" создавалась Николаем Римским-Корсаковым при участии самого драматурга, а его пьеса "Гроза" вдохновила чешского классика Леоша Яначека на создание оперы "Катя Кабанова". Музыка из этих произведений войдет в спектакль-концерт, где выступят и приглашенные артисты драматических театров.

Как сообщил на пресс-конференции председатель городского комитета по культуре Федор Болтин, в год 200-летия со дня рождения Островского театры Петербурга покажут девять премьер по его произведениям, а всего в память о классике отечественной драматургии в городе пройдет более 140 художественных событий.