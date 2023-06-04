В Москве с 6 июня пройдет фестиваль "Музыка без границ"

Его открытие состоится в Московском международном доме музыки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Музыка без границ" пройдет в Москве с 6 по 15 июня, гостей ожидают концерты, экскурсии и выставки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

"Горожан приглашают на летний фестиваль "Музыка без границ", объединяющий разные виды искусств. Он пройдет с 6 по 15 июня. Организаторами выступают государственный музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" и Московский международный дом музыки. В программе - концерты, экскурсии, выставки и интерактивные мастер-классы. Участие во всех мероприятиях бесплатное", - говорится в сообщении.

Открытие фестиваля состоится 6 июня в Московском международном доме музыки,где состоится вечер ямайской музыки с участием певицы Angelique, которая представит экзотическую программу "У регги есть душа". Гостей также приглашают на творческий мастер-класс, а сделать памятные снимки можно будет в тематической фотозоне. Помимо этого, у всех желающих появится возможность исполнить ямайскую музыку. Фестиваль продолжит прославленный пианист Даниил Крамер, концерт которого состоится в театральном зале Московского международного дома музыки 8 июня, а перед выступлением артиста гости смогут принять участие в парфюмерных мастер-классах.

"Музыка без границ" 11 июня приглашает москвичей и гостей столицы на кульминационное событие всего фестиваля - праздничный марафон в музее-усадьбе "Люблино". Для самых юных зрителей здесь пройдет интерактивный мастер-класс по знакомству с музыкальными инструментами "Мифы о музыкальных инструментах" Российского национального музея музыки. Во дворце Н. А. Дурасова состоятся концерты известных коллективов. Все желающие смогут познакомиться с историей дворца, посетить парадные залы и временные выставки", - добавляется в материале.

Закрытие фестиваля "Музыка без границ" запланировано на 15 июня. В Московском международном доме музыки гостей ждет "Летний вечер в стиле рок-н-ролл" с Денисом Мажуковым, а также тематический мастер-класс команды флористов.