В Великом Новгороде открылся фестиваль "Новгородское лето"

В городе состоялось выступление пилотажной группы "Звезда"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Новгородское лето" открылся выступлением пилотажной группы "Звезда" в Великом Новгороде. Он будет проходить на открытых площадках областного центра в течение трех месяцев, об этом сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

"В этом году на площадках под открытым небом в течение трех месяцев всех жителей и гостей Великого Новгорода ждут спортивные соревнования, квесты, праздники, дискотеки, концерты, лекции и мастер-классы. На уличном экране мультимедийного центра "Россия" проходит показ художественных и анимационных фильмов. В рамках открытия выступила пилотажная группа "Звезда" и Сергей Гуров с соло пилотажем", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, отдельной частью программы станут демонстрационные полеты для детей на аэродроме "Кречевицы", а также их общение с пилотами и авиационными инженерами проекта "Русские авиационные гонки" и изучение конструкции самолетов Як-55.

"Мы постараемся сделать все, чтобы вам, вашим детям, родителям было интересно и весело этим летом. Это здорово, что даже в прохладную погоду вы пришли сюда семьями и что вас так много. Поздравляю вас с началом сезона", - сказал Андрей Никитин.

По информации пресс-службы, в 2022 году мероприятия "Новгородского лета" посетили более 350 тыс. человек. "Новгородское лето" появился благодаря губернатору Андрею Никитину - он придумал этот фестиваль, который стал нашим любимым проектом. "Новгородское лето" вошло в нашу жизнь в прошлом году. Тогда мы провели более 1,4 тыс. мероприятий и получили много позитивных отзывов от новгородцев" - отметил генеральный директор Новгородского областного театрально-концертного агентства Василий Ян.

Проект "Новгородское лето" создали по инициативе губернатора Андрея Никитина в 2022 году.