На Красной площади прочли стихи двенадцать школьников - финалистов конкурса

Все финалисты получили почетные грамоты

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Двенадцать школьников - финалистов 5-го всероссийского конкурса поэтической декламации "История России в стихах" прочли в воскресенье произведения русских поэтов на Красной площади на главной трибуне всероссийского книжного фестиваля "Красная площадь". Всем финалистам вручены почетные грамоты.

Конкурс, как сообщили в пресс-службе Российского исторического общества (РИО), проводится уже пятый год, его организаторами выступают РИО, фонд "История Отечества" и Российская государственная детская библиотека. Школьники всех возрастов, желающие принять участие, присылают свои заявки в форме видеороликов, где они читают стихи. Финалистов и лауреатов отбирает жюри из учителей - победителей конкурса "История в школе: традиции и инновации" и библиотечных методистов. В этом году на конкурс поступило более 2 300 заявок из всех регионов РФ, в том числе, более 100 - из Донбасса и Приазовья.

Гран-при получили: в номинации учащихся 1-4 классов - Феликс Ельцын из города Чайковский Пермского края со стихотворением Льва Протасова "Мал еще", в номинации учащихся 5-8 классов - москвич Владимир Дмитриев со стихотворением Федора Тютчева "Ужасный сон отяготел над нами", а среди учащихся 9-11 классов - петербуржец Михаил Федоров со стихами Александра Пушкина "Пир Петра Первого".

"Пять лет уже проходит конкурс ребят, которые читают стихи отечественных поэтов об истории России. Принимают участие в конкурсах сотни, тысячи ребят, и всегда очень трудно выбрать, даже не лучших, а тех, кому достанется это право прочитать стихи здесь, на Красной площади под стенами Кремля у Спасской башни <...>. Это замечательный опыт", - отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ, член президиума РИО Константин Могилевский в приветственной речи.