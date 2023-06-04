На ростовской выставке "Пишем будущее" представили более 40 работ художников Донбасса

Руководитель отдела реализации спецпроектов АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Варяница заявил о планах представить экспозицию также на площадках в новых территориях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Более 40 работ художников Донбасса представили в воскресенье на первой выставке в Ростове-на-Дону "Пишем Будущее". Партнером мероприятия выступила президентская платформа "Россия - страна возможностей", сообщил ТАСС руководитель отдела реализации спецпроектов АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Варяница.

"Два месяца назад родилась идея о выставке работ художников из новых регионов, из Донецкой Народной Республики и Луганская Народной Республики. Выставка имеет название "Пишем будущее" неслучайно. Первый проект, с которого начинала работать президентская платформа "Россия страна возможностей" в новых регионах, назывался также "Пишем будущее", в этом проекте ребята писали эссе о своей малой родине, о своих героях, о своей семье. Свыше 10 тыс. человек приняли участие в этом проекте в прошлом году. Нам важно, чтобы мирная жизнь развивалась, чтобы люди могли себя самореализовывать", - сказал Варяница.

По его словам, прорабатывается возможность открытия такой выставки ростовских художников на площадках в новых территориях.

Одна из центральных работ в экспозиции - "Феникс. Возрождение Донбасса" неизвестного автора. Она представила на выставке феномен "Донецкой розы", собираемой в новых территориях из гильз и осколков боевого оружия в память о погибших воинах. Возрождающийся феникс также выполнен из гильз крупнокалиберного пулемета, пружины от автомата Калашникова и разорвавшихся боеприпасов.

Также в экспозиции картины луганских художников, в которых они показали центральные районы города, в том числе работа "Солнечный день", где изображены дома со шпилями - знаковые для города объекты архитектуры.

Выставка "Пишем Будущее" сменила на площадке ростовского Центра современной культуры "Степь" авторскую фотовыставку, посвященную специальной военной операции на Украине и продлится в течение месяца.