Фильм "Золотая бронза" получил приз зрительских симпатий на Забайкальском кинофестивале

После выхода в соцсетях картина набрала более 12,9 млн просмотров

ТАСС, 4 июня. Фильм "Золотая бронза" режиссера Игоря Копылова о жизни детей после трагедии в Беслане получил приз зрительских симпатий на X Забайкальском международном кинофестивале. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе кинокомпании "Триикс Медиа".

"Картина "Золотая бронза" режиссера Игоря Копылова, производством которой занималась кинокомпания "Триикс Медиа" при поддержке Института развития интернета, завоевала приз зрительских симпатий на X Забайкальском международном кинофестивале", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что после выхода в соцсетях "Золотая бронза" набрала более 12,9 млн просмотров и положительных отзывов. До премьеры в период специальных онлайн-показов в общеобразовательных учреждениях, которые проводились при содействии Минпросвещения в рамках проекта "Киноуроки в школах России", фильм посмотрели более 2 млн учащихся с 5 по 11 классы.

Продюсерами картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Одним из авторов сценария стал Игорь Копылов.

Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс Медиа" является одной из крупнейших продюсерских компаний полного цикла. Снятые кинокомпанией фильмы "Солнцепек" и "Небо", по данным Национальной медиа группы, находятся в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.

Забайкальский Международный кинофестиваль проводится ежегодно в Чите.