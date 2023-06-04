На киностудии Горького завершили съемки фильма о матери героя из "Вам и не снилось"

Съемки длились девять месяцев

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Съемки полнометражного фильма "Вера" о матери Ромы - главного героя повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" - завершились на Киностудии имени М. Горького. Об этом в воскресенье сообщила генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева.

"На Киностудии им. М. Горького завершились съемки "Веры" - нашей новой экранизации повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" (изначально "Роман и Юлька") при поддержке Минкультуры России", - написала Слащева в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сюжет нового фильма рассказывает о матери главного героя Вере, роль которой исполнила актриса Виктория Толстоганова.

Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, а также на ледоколе "Ленин" в Мурманске. Они длились девять месяцев, что позволило показать в фильме все времена года и различные душевные состояния героев.

"Вера" - это не ремейк легендарного фильма 1980 года. Линия влюбленных подростков Ромки и Юльки в исполнении молодых актеров Тимофея Тимкова и Полины Меркурьевой в нем тоже будет - но она не основная", - уточнила Слащева.

Роль Людмилы, матери Юльки, исполнила Ольга Сутулова, роль Кости, мужа Веры, - Алексей Розин. Бабушку Ромки сыграла Ольга Лапшина, а маму Алены Старцевой - Наталья Бочкарева. Фестивальная премьера фильма состоится в 2024 году.