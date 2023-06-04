Финалистами Всероссийского литературного конкурса "Класс!" стали 50 школьников

Осенью финалисты встретятся в Москве, чтобы познакомиться, принять участие в творческих мастерских с членами жюри и узнать имена шести победителей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Жюри Всероссийского литературного конкурса "Класс!" в лице писателей Анны Матвеевой, Дмитрия Воденникова, Ольги Славниковой, Вадима Панова, Нины Дашевской и Яны Вагнер определили финалистов пятого сезона. В финале примут участие 50 школьников из Москвы, Пензенской, Томской, Челябинской, Ивановской областей и других регионов.

"В пятом сезоне "Класса!" приняли участие более 13 тыс. школьников из 73 регионов России, а региональными победителями стали 130 талантливых ребят. Из 130 произведений члены жюри писатели Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Ольга Славникова, Вадим Панов, Нина Дашевская и Яна Вагнер выбрали 50 лучших рассказов. Именно их авторы приедут в сентябре в Москву на всероссийский финал", - сообщили в пресс-службе конкурса.

Имена финалистов объявили на книжном фестивале "Красная площадь", который проходит в центре Москвы с 2 по 6 июня. В пресс-службе отметили, что в этом году в финал впервые прошли участники из Алтайского края, Ивановской, Кировской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Пензенской, Томской, Челябинской областей, а также из Республики Мордовия, Чеченской Республики и Республики Чувашия.

"В этот раз особенно отличились на конкурсе "Класс!" регионы, которые участвуют в конкурсе с момента его основания - Москва, Санкт-Петербург и Пермь: все три региональных победителя из этих регионов-участников прошли в следующий этап", - говорится в сообщении.

В частности, в числе финалистов представлены Дарья Баранова (Архангельская область), Полина Михайлова (Волгоградская область), Евгения Грошева (Воронежская область), Мария Иванова (Костромская область), Артем Матасов (Нижегородская область), Иван Гуменник и Алиса Селезнева (Санкт-Петербург), Елизавета Крамарова (Приморский край), Арсений Беляев, (Республика Башкортостан), София Белякова (Саратовская область) и другие.

Осенью 50 финалистов встретятся в Москве, чтобы познакомиться, принять участие в творческих мастерских с членами жюри и узнать имена шести победителей. Торжественная церемония награждения пройдет в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).

О конкурсе

Конкурс "Класс!" проводится под патронажем Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и в партнерстве с Министерством просвещения РФ. Цель конкурса - выявление и поддержка юных авторов, пишущих художественную прозу. На конкурс приглашаются школьники 8-11-х классов. В основе конкурса "Класс!" лежит взаимодействие профессиональных писателей с начинающими авторами, которые вместе создают содружество литераторов, заинтересованных в развитии русского языка и культуры.

ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля "Красная площадь".