Основной состав реставраторов арки сирийской Пальмиры будет российским

В работе также примут участие жители города Тадмор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Группа реставраторов Триумфальной арки в Пальмире (Сирия) будет состоять в основном из российских специалистов при участии жителей города Тадмор, на окраине которого находится античный памятник. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта реставрации, директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева.

"Мы уже планируем реставрационные работы. В части финансирования можно сказать, что основные средства будут российскими, но, как мы договорились в Дамаске, отдельные виды работ профинансирует сирийская сторона. Основной состав специалистов также будет российским, но, конечно, в работе примут участие жители современного города Тадмор, на окраине которого находится Пальмира", - сообщила она.

Российский проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры в мае был утвержден сирийской стороной на международной конференции в Пальмире и Дамаске после его одобрения в России на заседании ученых советов Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа и Московского архитектурного института. Для финального согласования проект направлен в ЮНЕСКО.

"В течение всего периода работы над проектом мы постоянно общались с международными экспертами, могу сказать, что все отзывы экспертов положительные. На сегодняшний день главное, что проект получил высокую оценку сирийских коллег и членов Международного научного комитета по Пальмире и направлен в ЮНЕСКО", - сказала Соловьева.

Как ожидается, работы по реставрации Триумфальной арки начнутся в августе-сентябре. Они продлятся около трех лет.

Античный памятник

Триумфальная арка Пальмиры была взорвана в мае 2015 года боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В результате рухнул свод, полностью разрушен центральный пролет. От боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны, повреждены внутренние пилоны и резные каменные блоки, составлявшие своды. Часть элементов утрачена безвозвратно.

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.