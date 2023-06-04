Пелагея впервые выступила с большим сольным концертом в Белграде

Послушать песни певицы пришли тысячи человек

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Певица Пелагея выступила в воскресенье с первым большим концертом в Белграде, передает корреспондент ТАСС. Выступление проходило на площади Республики в центре Белграда, послушать песни в исполнении Пелагеи пришли тысячи человек.

Специально для сербской аудитории Пелагея подготовила сюрприз, спев сербскую народную песню "Тамо далеко". По завершении основной части концерта певица исполнила эту песню на бис. Большой успех имели среди сербской публики и такие русские песни, как "Сон атамана" ("Ой, то не вечер...") и "Конь".

Как рассказала корреспонденту ТАСС Пелагея в преддверии концерта, это выступление в Белграде было долгожданным для ее коллектива. Она подчеркнула, что у народов России и Сербии "особая, осязаемая связь". По ее словам, оба народа объединяет и особое отношение к родине. А все попытки "отменить" русскую культуру, предпринимаемые в некоторых других стран, по ее мнению, тщетны: "Есть вещи, которые отменить просто невозможно, даже если кто-то очень захочет".

Белградский концерт Пелагеи организовали Министерство культуры РФ, Росконцерт, посольство РФ в Сербии и Русский дом в Белграде при поддержке ассоциации "Наша Дрина" и общества "Народная дипломатия". По завершении концерта на сцену поднялся посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, поблагодаривший Пелагею и ее группу за выступление. "Высокохудожественно, талантливо, как раз то, что нужно, спасибо вам большое, поклон вам низкий", - сказал дипломат.

Ранее концерты Пелагеи должны были пройти в честь Дня Победы 9 и 10 мая на центральных площадях в Белграде и Нови-Саде, но они были отменены в связи с трагическими событиями 3 и 4 мая, когда во время стрельбы в школе в Белграде девять человек погибли, семеро были ранены, а в муниципалитете Младеновац молодой человек из автомата убил восьмерых человек и ранил 14.