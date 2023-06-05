Народный артист России Сергей Стадлер представит программу "Скрипка времен Наполеона"

Мероприятие пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Скрипач-виртуоз, народный артист России Сергей Стадлер выступит в понедельник с новой программой "Скрипка времен Наполеона" из музыки стиля ампир. Концерт пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича в сопровождении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

"В программу Сергея Стадлера вошли редко исполняемые или ранее вовсе не звучавшие в Петербурге сочинения для скрипки с оркестром: изысканные и чрезвычайно виртуозные произведения европейского скрипичного искусства музыки времен правления Наполеона Бонапарта. Симфонический оркестр Санкт-Петербурга в этот вечер будет выступать без дирижера", - рассказали в пресс-службе "Петербург-концерта".

Так, в программу вошли "Гимн Пантеону" одного из основателей Парижской консерватории композитора и педагога Луиджи Керубини, Концерт для скрипки с оркестром №18 "Император" Родольфа Крейцера, Концерт для скрипки с оркестром №1 ре минор Пьера Роде, который являлся солистом императорского двора Наполеона Бонапарта, а позже - российского императора Александра I.

Скрипач и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер - инициатор целого ряда оригинальных музыкальных проектов. Так, в 1995 году он организовал фестиваль "Скрипка Паганини в Эрмитаже", сыграв на специально привезенном в Петербург из Генуи оригинальном инструменте композитора. Начиная с 2014 года музыкант каждый сезон проводит со своим оркестром "музыкальные марафоны," на которых в течение одного дня исполняли все симфонии Петра Чайковского, Иоганнеса Брамса, Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа, Франца Шуберта, Александра Скрябина, Людвига ван Бетховена. Бетховенский марафон из девяти симфоний вошел в Книгу рекордов России.