МАМТ отметит юбилей балерины Маргариты Дроздовой "Лебединым озером"

Постановку подготовил Владимир Бурмейстер

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко покажет в понедельник балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" в честь юбилея народной артистки СССР балерины Маргариты Дроздовой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Представление "Лебединого озера" в постановке Владимира Бурмейстера посвящено юбилею бывшей прима-балерины, а ныне педагога-репетитора МАМТ народной артистки СССР Маргариты Сергеевны Дроздовой, которой 7 мая исполнилось 75 лет. Выбор спектакля неслучаен: партия Одетты-Одиллии в "Лебедином озере" была одной из коронных в репертуаре балерины. В сегодняшнем спектакле в этой партии предстанут ее ученицы - три прима-балерины МАМТ Оксана Кардаш (первое действие), Ксения Шевцова (второе действие) и Ксения Рыжкова (третье действие). Партию принца Зигфрида исполнит премьер Иван Михалев", - рассказала собеседница агентства.

Она проинформировала, что в понедельник также откроется выставка, рассказывающая о творческой карьере Маргариты Дроздовой. "Выставка разместится в музейных залах фойе и будет доступна для всех зрителей театра до конца сезона. На экспозиции представят фотографии и костюмы Маргариты Дроздовой из балетных постановок МАМТ, афиши наиболее значимых для нее спектаклей и концертов, а также скульптурный портрет М. С. Дроздовой, созданный Алексеем Ивановым. Выставка будет сопровождаться показом видеофрагментов из спектаклей с участием Маргариты Дроздовой", - добавили в пресс-службе.

О балерине

Маргарита Дроздова родилась 7 мая 1948 года в Москве. В 1967 году окончила Московское академическое хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу народной артистки РСФСР Суламифи Мессерер.

В 1967-1987 годах Маргарита Дроздова являлась ведущей танцовщицей Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Среди исполненных ею партий - Одетта-Одиллия в "Лебедином озере" Петра Чайковского, Золушка в одноименном балете Сергея Прокофьева, Сванильда в "Коппелии" Лео Делиба, Китри в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Девица-краса в "Коньке-горбунке" Родиона Щедрина, Комиссар в "Оптимистической трагедии" Михаила Броннера.

С 1987 года по настоящее время - педагог-репетитор МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Среди ее учениц - народная артистка РФ Татьяна Чернобровкина, прима-балерины МАМТ Оксана Кардаш, Ксения Рыжкова и Ксения Шевцова.

Маргарита Дроздова удостоена звания народной артистки СССР (1986 год), награждена орденами Дружбы (1999 год) и Почета (2008 год). Отмечена премией Анны Павловой Парижской академии танца (1968 год), является лауреатом Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1972 год), Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета в Москве (1972 год), Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве (1973 год). Обладательница театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2022 год).