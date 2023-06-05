Фильм "Переводчик" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Картина собрала 77 млн рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Картина "Переводчик" Гая Ричи стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 77 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в понедельник свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 1 по 4 июня.

Фильм Гая Ричи "Переводчик", вышедший на российские экраны 1 июня, рассказывает о военном Джоне Кинли, которого вытащил из окружения в Афганистане переводчик по имени Ахмед. В итоге Кинли из-за чувства долга возвращается, потому что не может бросить друга в беде. Роли в картине исполнили Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем.

На втором месте по прокату в России и странах СНГ расположился фильм Виктора Шамирова "Непосредственно Каха. Другой фильм", собравший 54 млн рублей. В картине сыграли Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян, Вартан Даниелян, Тамара Турава, Глеб Сипунов.

На третьем месте - мультфильм режиссера Артема Наумова "Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!", вышедший 1 июня и собравший 41,1 млн рублей за выходные. В мультфильме рассказывается о том, как Медведь покидает свой дом и оказывается в большом городе, он - свадебный фотограф, а Маша - его помощница.

Американский фильм "Человек-паук: Паутина вселенных", официальный показ которого не предусмотрен на территории РФ и Белоруссии, возглавил тройку лидеров проката в странах СНГ. Он собрал 57 млн рублей за прошедшие выходные. Главные роли в фильме исполнили Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Оскар Айзек, Джейк Джонсон, Исса Рэй, Брайан Тайри Генри.