В Красноярске состоится премьера балета о жизни Данте

Постановку покажут 30 июня в театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Премьера балета о жизни Данте "Катарсис Данте" пройдет в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского 30 июня. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь театра Мария Устюгова.

"В Красноярском театре оперы и балета пройдет мировая премьера балета современной хореографии "Катарсис Данте", посвященного жизни и творчеству этого писателя и философа. Музыкальный ряд спектакля состоит из 16 произведений современных композиторов, работающих в стиле электронной музыки и неоклассики. Так, в балете будет использована "Большая сарабанда" Георга Фридриха Генделя", - сообщила Устюгова.

Поставил спектакль выпускник Московской государственной академии хореографии, солист Большого театра, хореограф и педагог Никита Дмитриевский. Он выступил в качестве автора идеи, режиссера, хореографа, сценографа и художника по свету. "Жизнь, судьба и творчество поэта и философа Данте вдохновила на создание спектакля "Катарсис Данте". Моя творческая задача - создание сложного и яркого образа. Чтобы в финале зритель, как и Данте, смог пережить подлинный катарсис - духовное очищение и возвышение", - пояснил Дмитриевский.

Премьера спектакля пройдет 30 июня. Основные партии в постановке исполнят артисты Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.