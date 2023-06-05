Детское жюри кинофестиваля "Медвежонок" признало лучшим фильмом картину "Мой папа - вождь"

Лучшим героем анимационного фильма назвали Котофея из мультфильма "Яга и книга заклинаний", а лучшим героем полнометражного фильма - Елисея из фильма "Артек. Большое путешествие"

ПЕРМЬ, 5 июня. /ТАСС/. Детское жюри первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" признало лучшим фильмом 2022-2023 годов картину "Мой папа - вождь" Егора Кончаловского. А лучшим мультфильмом дети назвали анимационный фильм "Яга и книга заклинаний" Владимира Сакова, сообщает в понедельник пресс-служба фестиваля.

"Жюри состоит из детей, которые имеют особые отличия в учебе, достижения в спорте, значимые для своего возраста достижения, которые, как нам кажется, могут транслировать правильные ценности. Часть стандартных номинаций, в которых детям сложно разобраться, например, за лучшую режиссуру или лучшую сценарную работу, мы отдаем профессиональному жюри, а детское жюри выбирает в номинациях лучший фильм, лучший мультфильм, лучший герой и так далее", - рассказала директор Пермского центра кинопроизводства и генеральный продюсер фестиваля "Медвежонок" Алена Семерикова-Волкова.

Так, лучшим героем анимационного фильма, по мнению детского жюри, стал Котофей из мультфильма "Яга и книга заклинаний", а лучшим героем полнометражного фильма - Елисей из фильма "Артек. Большое путешествие" Карена Захарова и Армена Ананикяна, а также Коля из кинокартины "Легенды Орленка" Ольги Беляевой.

Профессиональное жюри определило лучшего художника анимационного фильма, им стал Сергей Чернов (мультфильм "Финник"), лучшего режиссера анимационного фильма - Виктор Глухушин (мультфильм "Бука - мое любимое чудище"). Пальма первенства в сценарной работе над анимационным фильмом досталась Татьяне Беловой ("Финник"), лучшими сценаристами полнометражного фильма стали Юлия Крутова, Никита Уранов при участии Наталии Дементьевой и Александра Якина в фильме "Девочка Нина и похитители пианино". Александр Котт был признан лучшим режиссером полнометражного фильма за кинокартину "Чук и Гек. Большое путешествие", а лучшим оператором, по мнению профессионального жюри, стал Юрий Клименко за работу в фильме "Девочка Нина и похитители пианино".

Кроме того, призы зрительских симпатий достались фильмам "Артек. Большое путешествие" и "Голова жестянка" Ивана Капитонова, мультфильму "Яга и книга заклинаний" и сериалу "Манюня" Армана Марутяна. Также жюри наградило губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за вклад в развитие киноиндустрии региона.

О фестивале

Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" проходил в Перми с 1 по 4 июня. Мероприятие стало одним из флагманских событий региональной программы празднования 300-летнего юбилея столицы Прикамья. Как рассказали организаторы, всего в программе фестиваля состоялись показы более 40 лучших российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей.

Конкурсная программа фестиваля состояла из четырех основных программ: лучшие отечественные фильмы для семейной аудитории, созданные в 2022-2023 году, мультипликационные фильмы, сериальная программа и программа "12+" для детей старшего возраста. Программу полнометражных фильмов оценивали режиссер и актер Антон Богданов, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, актер театра и кино Иван Добронравов, президент кинопрокатной компании "Карро прокат", почетный кинематографист России Алексей Рязанцев и генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов. В жюри конкурса анимации вошли российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, российский актер и музыкант Глеб Калюжный, а также актеры Никита Кологривый, Никита Тарасов и Анна Банщикова. Наравне со звездами фильмы конкурсной программы оценивало и детское жюри, в состав которого вошли юные жители Перми от 9 до 17 лет, отличившиеся в учебе, творчестве или спорте.

Организаторами фестиваля выступили АНО "Центр развития кинопроизводства" и Продюсерский центр "Капризка". В попечительский совет фестиваля вошли народный артист РФ актер театра и кино Федор Добронравов, председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов и генеральный директор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин. Генеральным продюсером фестиваля стала директор АНО "Центр развития кинопроизводства" Алена Семерикова-Волкова, президентом - медиаменеджер и продюсер по оригинальному контенту Okko, а также член оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми Гавриил Гордеев.