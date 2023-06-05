Новосибирский театр кукол впервые посетит с гастролями Белоруссию

Театр также отправится со спектаклями в Ставрополь, Белокуриху, Санкт-Петербург, Томск и Липецк

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Новосибирский областной театр кукол летом 2023 года впервые посетит с гастролями фестиваль "Славянский базар" в Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра в понедельник.

"С 14 по 17 июля новосибирцев ждут на "Славянском базаре" в Витебске. Международный фестиваль искусств "Славянский базар" - уникальный международный культурный проект, и участие в нем очень важно для артистов Новосибирского областного театра кукол. Они представят спектакль "Карлик Нос", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что театр отправится на фестиваль впервые.

В начале лета театр посетит Ставрополь, где с 8 по 16 июня театр покажет три спектакля из своего репертуара. Всего планируется 15 показов. С 14 по 16 июня театр посетит фестиваль кукольных театров в Белокурихе, где артисты проведут мастер-класс по кукловождению и покажут спектакль "Теремок". Также в конце июня театр выступит в спецпрограмме "Петрушки на Невском" фестиваля кукол в Санкт-Петербурге. В августе запланированы гастроли театра в Томске, а в октябре труппа в рамках проекта "Большие гастроли" отправится в Липецк.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. Ежегодно театр показывает порядка 700 спектаклей. В театре используются механика сцены, световое и звуковое оборудование, видеопроекция, создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.