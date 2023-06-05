Новым главным режиссером Александринского театра станет Никита Кобелев

На этом посту он сменил Николая Рощина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Московский режиссер Никита Кобелев с будущего сезона займет пост главного режиссера Александринского театра. Об этом решении объявил в понедельник на заседании худсовета художественный руководитель труппы народный артист России Валерий Фокин.

"Мы приняли решение, что главным режиссером у нас будет молодой Никита Кобелев. Это режиссер, к которому очень хорошо относятся в театре. Он поставил на Новой сцене спектакль "Тварь", который с успехом прошел на гастролях в Москве и с аншлагами идет у нас. Следующей его работой в Александринке будет спектакль по роману Льва Толстого "Воскресение", - сказал ТАСС Фокин, назвавший это назначение "очень органичным приходом".

По его словам, при выборе новой кандидатуры на пост главного режиссера он учитывал необходимость привлечения к руководству новых талантливых профессионалов, обладающих еще и организаторскими способностями. Никита Кобелев в свои 36 лет уже имеет 10-летний опыт организационно-творческой работы в Театре имени Владимира Маяковского в период, когда этой труппой руководил Миндаугас Карбаускис. С 2017 по 2021 год Кобелев преподавал на актерском факультете Российского института театрального искусства - ГИТИС.

Как надеется худрук, новый главный режиссер продолжит свою педагогическую работу и в Александринском театре, где открыта кафедра сценических постановок, организованная совместно с Российским государственным институтом сценических искусств.

Ранее в течение семи лет должность главного режиссера Александринского театра занимал заслуженный артист России Николай Рощин, который, как сказал Фокин, сделал много важного и полезного на этом посту. Он продолжит работу в Александринке как штатный режиссер и сценограф.