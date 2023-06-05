Франшиза "Последний богатырь" получит продолжение в виде сериала

Онлайн-кинотеатр Start и телеканал "Россия" готовятся к съемкам совместного проекта

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Режиссер Антон Маслов снимет сериал "Последний богатырь. Наследие", который станет продолжением сказочной франшизы из трех фильмов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.

"Онлайн-кинотеатр Start и телеканал "Россия" готовятся к съемкам совместного проекта - сериала "Последний богатырь. Наследие", - рассказали в пресс-службе.

Проект создается при поддержке Института развития интернета, съемки начнутся летом. События в сериале будут происходить спустя 20 лет после описанных в третьей части кинофраншизы приключений. Режиссером выступит Антон Маслов, ранее снявший первый сезон сериала "Вампиры средней полосы" и фильм "Поехавшая".

"Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес "Последнего богатыря" в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство - то, чем является русская сказка. У нас свой путь, и этот путь по клубку нужно найти и пройти. Это самое интересное", - привели в пресс-службе слова Маслова.

В апреле также начались съемки полнометражного фильма "Финист. Первый богатырь", совместного проекта студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start и телеканала "Россия", при поддержке Фонда кино, добавили в пресс-службе.

Первая часть трилогии "Последний богатырь", основанной на материале русских народных сказок и былин, вышла на экраны 26 октября 2017 года, ее премьера на ТВ состоялась 1 января 2018 года на телеканале "Россия". Второй фильм получил название "Последний богатырь: корень зла", он собрал более 2,1 млрд рублей в прокате. Третий - "Последний богатырь: посланник Тьмы" - получил свыше 2,2 млрд рублей. Режиссером всех трех фильмов стал Дмитрий Дьяченко.