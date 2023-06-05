Парк "Зарядье" подготовил программу к юбилеям со дня рождения Островского и Высоцкого

Каждый театральный выходной будет начинаться в самом центре парка - у "Заповедного посольства"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московский парк "Зарядье" совместно со столичными театрами подготовил на своей площадке специальную программу по случаю 200-летия со дня рождения Александра Островского и 85-летия со дня рождения Владимира Высоцкого. Мероприятия пройдут 10 и 11 июня, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Парк "Зарядье" совместно с московскими театрами отметит сразу два юбилейных события - 200-летие со дня рождения Александра Островского и 85-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. 10 и 11 июня три площадки - входные группы у павильона "Медиацентр" и научно-познавательного центра "Заповедное посольство", а также сцена большого амфитеатра - станут театральными подмостками. Здесь гости смогут проверить свои творческие способности, вместе с детьми поиграть в театр и увидеть коллаж из спектаклей. <...> Вход свободный, без регистрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый театральный выходной будет начинаться в самом центре парка "Зарядье" - у "Заповедного посольства". В 12:00 актеры "Мастерской Дмитрия Брусникина" проведут тренинги "Играем в Островского!" для детей и взрослых. Участников ждут разнообразные игры на внимание, воображение и раскрепощение, разговор об авторе, речевая заминка и ритмическая разминка.

Оба дня в 14:00 возле центра "Заповедное посольство" все желающие смогут присоединиться к проекту "Проверь себя!" и пройти творческий экзамен в театральный вуз. "Им надо будет прочитать любое произведение по личному выбору, а также текст Александра Островского, который предоставит приемная комиссия. Участники получат рекомендации ведущих педагогов театральных школ и звезд театра - Игоря Золотовицкого, Сергея Щедрина, Ирины Апексимовой, Александры Урсуляк, Марины Брусникиной, Нелли Уваровой и Вениамина Смехова", - отмечается в публикации.

Кроме того, 10 июня на одной сцене можно будет увидеть фрагменты спектаклей по пьесам Александра Островского "На бойком месте" Малого театра, "Грех да беда на кого не живет" театра Et Cetera, "Красавец мужчина" Московского драмтеатра имени Пушкина и "Правда - хорошо, а счастье лучше" МХТ имени Чехова, сторителлинг по Островскому, который пройдет в рамках проекта "Ландшафтный театр" МХТ имени Чехова. Начало в 16:00.

А 11 июня Театр на Таганке представит программу "От Островского до Высоцкого". Она начнется в 16:00 в большом амфитеатре. Зрители увидят фрагменты современной интерпретации пьесы Островского "Снегурочка" в постановке режиссера Дениса Азарова. Затем состоится концерт "Наш Высоцкий". Актеры Театра на Таганке и молодое поколение "Мастерской Дмитрия Брусникина" исполнят стихи, песни, монологи, прочитают письма барда и многое другое.