5 июня, 12:48

Умер писатель Владимир Голованов

Ему было 83 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Советский и российский писатель, драматург, поэт и общественный деятель Владимир Голованов умер в возрасте 83 лет. Об этом в понедельник сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"Не стало Володи Голованова - большого мастера анимационной драматургии, поэта, философа, колоссального организатора и "объединителя". Владимир Антонович умер сегодня во сне, ему было 83 года", - написал Капков на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Владимир Голованов писал сценарии детских игровых фильмов "Бесстрашный атаман", "Приключения Травки", "Полет в страну чудовищ", а также работал над мультфильмом "Фильм, фильм, фильм" вместе с советским режиссером Федором Хитруком. Голованов является одним из создателей Открытого российского фестиваля анимационного кино, известного как "Таруса", позднее - "Суздаль". 

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