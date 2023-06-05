Икону Кирилла Белозерского, созданную мастером без рук и ног, впервые представили публике

В музее рассказали, что недавно проводили работы по консервации, икона ожидает своей очереди на реставрацию

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Икону начала XX века с образом преподобного Кирилла Белозерского впервые представили широкой публике в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в открытом фондохранилище отреставрированной Вологодской башни, сообщили ТАСС в музее.

"Это подписная икона начала XX века, которая рассказывает историю из жизни святого, когда однажды ночью, читая в своей келье Симонова монастыря акафист Богородице, преподобный услышал ее голос <...> и увидел свет, который указывал в сторону Белоозера на то место, где ему <...> было предначертано основать крупнейший православный монастырь", - привели в пресс-службе слова генерального директора заповедника Михаила Шаромазова.

Он отметил, что ценность иконы не только в самом образе и мастерстве художника, но и в установленном авторстве памятника. Художник-реставратор Иван Федышкин, работая с иконой, обнаружил на ней надпись "Журавлев". По словам директора музея-заповедника, жизнь Григория Журавлева была непрерывным подвигом. Он родился в 1858 году в селе Утевка Бузулукского уезда Самарской губернии в семье крестьянина и имел с рождения атрофированные руки и ноги. Это не помешало ему учиться в земской школе и рисовать. Он писал, держа карандаш в зубах, также потом и создавал свои картины. В 15 лет юноша учился художественному мастерству в Самаре, где брал уроки у местного художника Травкина. В 20 лет вернулся в свое село, где начал писать иконы, некоторые из них были подарены самарским чиновникам, что позволило вскоре работать на заказ. Свои работы часто подписывал так: "Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлев, безрукий и безногий".

Как уточнили ТАСС в музее, работы по консервации проводились недавно, икона ожидает своей очереди на реставрацию, "широкой публике она представлена впервые".