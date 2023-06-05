Артисты из США, Индонезии и Израиля выступят на Московском джазовом фестивале Бутмана

На форуме выступят музыканты из Таиланда - Chiangmai Street Jazz Collective, Keubitbit Band из Индонезии, Квартет Офера Ландсберга из Израиля и Eyl l Erg l Quintet из Турции

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Музыканты из Индонезии, Таиланда, Израиля, Турции, Кубы и США примут участие в Московском джазовом фестивале, который пройдет с 19 по 25 июня. Всего на смотре выступят более 1 тыс. артистов из России и стран зарубежья, сообщил на пресс-конференции в ТАСС в понедельник художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Игорь Бутман.

"У нас даже есть гости из США, это один из выдающихся контрабасистов - Эдди Гомес. Нас связывает очень большая дружба, - сказал Бутман. - Я очень рад, что он принял наше предложение и приезжает. Международная составляющая с родиной джаза [на фестивале] есть". Народный артист также сообщил, что на форуме для публики выступят музыканты из Таиланда - Chiangmai Street Jazz Collective, Keubitbit Band из Индонезии, Квартет Офера Ландсберга из Израиля и Eyl l Erg l Quintet из Турции.

В беседе с ТАСС, говоря о том, были ли среди иностранных музыкантов те, кого артист приглашал к участию в Московском джазовом фестивале, но они отказались, саксофонист сказал, что "они решили приехать в другой раз". "Они не отказываются приехать в Россию, на этот фестиваль мы приглашали, а они были уже заняты. Но они очень хотят приехать на другие наши фестивали или на следующий год", - сказал музыкант.

В фестивале примут участие народная артистка России Лариса Долина, заслуженные артисты РФ Ильдар Абдразаков и Валерий Сюткин, а также Полина Гагарина и рэп-исполнитель Матвей Мельников (сценический псевдоним - Мот) и многие другие. Как рассказали ранее в пресс-службе Фонда поддержки и развития музыкального искусства Бутмана, гала-концерт закрытия смотра, как и открытия, состоится на сцене зала "Зарядье". 19 июня гостям представят совместную программу Бутмана, Долиной и Московского джазового оркестра. А на закрытии фестиваля состоится премьера музыкально-театрального перформанса Бутмана и Алексея Гуськова.

Также программа фестиваля пройдет и на открытых площадках. Так, в парке "Музеон" выступят кубинские артисты Hot Havana Оrchestra, а на площади у ЦУМа - бразильский музыкант Joander Santos вместе со своим квинтетом. Для публики предусмотрена и клубная программа, которая пройдет с 16 по 25 июня в клубе Алексея Козлова (Главная сцена, The Beat, Мансарда и Unplagged), джаз-клубе Бутмана, джаз-клубе "Эссе", The Hat Moscow и Jam Club.

Совместно с российским обществом "Знание" для зрителей будет организована серия лекций и мастер-классов от деятелей культуры и искусства.

В 2024 году Московский джазовый фестиваль планируют масштабировать. "Мы всегда думаем о расширении, - сказал Бутман, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о планах смотра. - Надеемся, что этот фестиваль, второй, будет лучше, чем первый. Будем смотреть, оценим, проанализируем и будем готовить уже третий Московский международный джазовый фестиваль".

В 2022 году смотр состоялся впервые. Концерты Московского джазового фестиваля посетили тогда более 250 тыс. человек. Проект организован Фондом Игоря Бутмана при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и Фонда президентских грантов.