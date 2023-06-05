Артисты Москонцерта выступили в новых регионах РФ и зоне СВО более 250 раз

Концерты для военнослужащих проходят в госпиталях, на пунктах сбора, в волонтерских центрах

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Свыше 250 выступлений московских артистов состоялось в зоне специальной военной операции и в новых регионах более чем за год. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции ТАСС руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

"Наш Москонцерт более 250 концертов провел. <…> Концерты для военнослужащих проходят и здесь, в госпиталях, на пунктах сбора, в волонтерских центрах. У нас большая программа", - сказал Кибовский.

Он также отметил, что у каждой музыкальной и художественной школы в Донбассе есть свой визави в Москве. Кроме того, между столицей и новыми регионами РФ ранее было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в том числе в культурные учреждения доставляются необходимые книги и обучающие материалы, подчеркнул спикер.

"У нас Москонцерт делал выступление в 100 м - не "за ленточкой" - от переднего края. Так получилось, что не было более безопасного места, как командирский блиндаж. <…> И там просто подключили рации, и артисты выступали, а ребята на передовой делали заказы прям из переднего окопа", - поделился Кибовский, подчеркнув, как опасны такие гастроли, и что артисты сами изъявляют желание поддерживать бойцов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. 4 октября глава государства подписал законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство жителей.