Бутман анонсировал гастроли в США осенью

Народный артист РФ выступит в Портленде

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Гастроли в США планируются в сентябре 2023 года у народного артиста РФ, саксофониста Игоря Бутмана. Музыкант выступит в Портленде.

"У меня намечается поездка в США, в конце сентября, выступление в Портленде. В Нью-Йорке я буду заниматься сведением альбомов, которые мы записывали в течение многих лет, - сказал Бутман ТАСС в понедельник. - У меня намечаются и гастроли в Китай с квинтетом. Они должны были быть 17 мая, но перенеслись, потому что я сел на карантин. Сейчас сроки новые узнаем, но точно в этом году".

В пресс-службе артиста ТАСС также рассказали, что у Бутмана и Московского джазового оркестра запланированы гастроли в Турцию. Они пройдут с 3 по 5 октября 2023 года.