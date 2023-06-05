На фестивале "Красная площадь" представили три тома Антологии литератур народов стран СНГ

В Минцифры отметили, что это первая с 1991 года попытка познакомить народы стран СНГ с новыми литературными именами и значимыми произведениями, содействовать укреплению культурных и литературных связей между народами

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Антологию литератур народов стран СНГ в трех томах представили на книжном фестивале "Красная площадь" в понедельник. Техтомник позволит в полном объеме представить картину современного состояния литературы стран, входящих в Содружество, сказал директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.

"Антология литератур стран СНГ родилась как идея пару лет назад на заседании оргкомитета по поддержке литературы и книгоиздания, который возглавляет Сергей Нарышкин, вот она и реализовалась. За два года международным редакторско-переводческим коллективом, в который вошли выдающиеся переводчики, лингвисты и литераторы всех стран СНГ, три тома были подготовлены", - сказал он на презентации.

По словам Григорьева, это первая с 1991 года попытка познакомить народы стран СНГ с новыми литературными именами и значимыми произведениями, содействовать укреплению культурных и литературных связей между народами. "И самое главное - объемно представить картину современного состояния литератур стран СНГ, получить представление о тех проблемах, вопросах, которые волнуют наших литераторов. Все произведения, вошедшие в антологию, переведены на русский язык. Русский язык, как язык межнационального общения в странах СНГ, позволит всем читателям всех стран СНГ знакомиться с литературой друг друга", - добавил он.

Три тома

Антология включает в себя три тома - "Современная литература стран СНГ. Проза", "Современная литература стран СНГ. Поэзия" и "Современная детская литература стран СНГ". Первый том, посвященный прозе, насчитывает свыше 1,2 тыс. страниц и содержит произведения 94 авторов из 11 стран. В книгу вошли рассказы и фрагменты произведений, написанных за последние 30 лет на всех языках бывшего СССР. Предисловие к тому с прозой написал узбекский писатель и сценарист Тимур Пулатов.

В антологию "Современная литература стран СНГ. Поэзия" (более 850 страниц) вошли стихи более чем 100 поэтов из стран содружества. Здесь автором предисловия стал казахский поэт, писатель, дипломат и общественный деятель Олжас Сулейменов. В антологию детской литературы (922 страницы) вошли произведения почти 100 современных авторов детской литературы из 11 стран. Предисловие к этому тому написал российский поэт, драматург и сценарист Андрей Усачев.

В презентации трехтомника также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, атташе по вопросам культуры и образования Таджикистана Фируз Рахмонов, директор Книжной палаты Киргизии Кайчуман Момонкулов, советник посла Молдавии Ион Рэулец и другие. В течение 2023 года тома Антологии литератур народов стран СНГ представят на всех международных книжных выставках и ярмарках в странах СНГ, также их направят в крупнейшие библиотеки и вузы этих стран.

Антология современной русской литературы

"Работая над томами Антологии литератур народов стран СНГ, мы осознали что проект будет не полным, если мы не создадим еще в дополнение к нему Антологию "Современная русская литература". Работа на этим проектом практически заканчивается", - сказал Григорьев, добавив, что новая антология "находится практически на выходе".

Антология "Современная русская литература" подготовлена в двух томах - "Проза" (включает произведения 48 авторов) и "Поэзия" (33 автора). По словам Григорьева, новая антология будет билингвальной.

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