Число гостей Московского джазового фестиваля может превысить четверть миллиона

По словам руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского, это огромные показатели для такого рода события

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Количество гостей II Московского международного джазового фестиваля может превысить показатели мероприятия прошлого года, когда концерты и события посетили более 250 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Мы рассчитываем на большое количество гостей, это заметно даже по количеству заявок от участников. Если в прошлом году нужно было как-то уговаривать, агитировать, то теперь у нас избыточное количество желающих принять участие в фестивале. То же самое происходит с аудиторией, мы прекрасно понимаем, что те цифры, которые мы имели в прошлом году (более 250 тыс. человек - прим. ТАСС), скорее всего, учитывая, что фестиваль уже становится традиционным, и люди понимают, что он существует в городском пространстве на разных площадках, могут быть выше. Мы расширяем географию фестиваля и выходим на новые пространства, которые, очевидно, привлекут к себе внимание и гостей", - сказал собеседник агентства.

Кибовский добавил, что количество гостей II Московского международного джазового фестиваля будет не меньше, чем годом ранее. "А это огромные показатели, на самом деле, для такого рода события", - отметил глава департамента.

"Мы понимаем, что та цифра, которая была в прошлом году, - а она фантастическая по меркам наших каких-то программ - очевидно, что мы ее сможем превзойти, я думаю. Хотя дело не в количестве, а в качестве", - продолжил Кибовский уже в ходе пресс-конференции ТАСС.

Он сообщил журналистам, что первый фестиваль задумывался как "разовая акция" и был приурочен к 100-летию российского джаза. "Именно тот успех, который мы увидели, та потрясающая популярность площадок, которые работали по всей территории города Москвы, конечно же, подтолкнули к тому, чтобы этот фестиваль стал традиционным", - пояснил он.

Джазовая столица

Глава департамента подчеркнул, что формат фестиваля также был востребован. "Сам факт, что в эти дни город превращается в джазовую столицу, он не может не радовать. Формат уличных концертов - самая демократичная форма встречи с искусством, а джаз сам по себе является той музыкой, которая адресована самой широкой аудитории - от утонченных эстетов и заканчивая просто людьми, которые любят ритм", - сказал спикер.

Он отметил, что программа фестиваля размещена на его сайте и на портале. Выступления артистов состоятся как на площадках в центре города, так и в других округах и районах столицы. По словам главы департамента, это профессиональная сцена, на которой выступят артисты из разных стран.

"У нас запланировано, что в рамках фестиваля выступят ученики Академии джаза. Это очень важно, чтобы рядом с мэтрами международного класса могли выступить молодые ребята, которые только начинают [профессиональный творческий путь]. <…> Академия джаза, которую возглавляет Юрий Михайлович [Бутман], - это сегодня, наверное, на мой взгляд, центральное место подготовки будущих музыкантов, которыми мы будем гордиться через какой-то очень непродолжительный период времени", - заключил Кибовский.

Второй московский международный джазовый фестиваль пройдет в столице с 19 по 25 июня. Открытие состоится в концертном зале "Зарядье". Мероприятия фестиваля также запланированы в саду "Эрмитаж", на ВДНХ, в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон", на Северном речном вокзале и площади у ЦУМа, в также в фудмолле "Депо".