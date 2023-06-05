Киностудии Голливуда согласились защитить режиссеров от ИИ и улучшить условия их труда

Согласно новому трехлетнему договору, режиссеры в первый год получат прибавку к зарплате в 5%, во второй - 4%, в третий - 3,5%

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Гильдия режиссеров (Directors Guild of America, DGA) - один из крупнейших профсоюзов Голливуда - достигла соглашения с киностудиями о заключении нового трудового контракта, который улучшит условия труда режиссеров, гарантирует повышение заработной платы и защиту от искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении DGA.

Согласно новому трехлетнему договору DGA с Альянсом кино- и телепроизводителей (Alliance of Motion Picture and Television Producers), который ведет переговоры от лица киностудий, режиссеры в первый год получат прибавку к зарплате в 5%, во второй - 4%, в третий - 3,5%. В пользу режиссеров изменена система выплаты гонораров за размещение их произведений на стриминговых сервисах. Также режиссеры получили гарантии, что студии не будут пытаться заменить их искусственным интеллектом.

В Голливуде между тем с 2 мая продолжается забастовка сценаристов, объединенных в профсоюз Writers Guild of America. Сценаристы призвали коллег по киноиндустрии поддержать их. На этом фоне Directors Guild of America начала 10 мая переговоры со студиями о заключении нового трудового контракта, однако к забастовке так и не присоединилась.

Крупнейшими профсоюзами Голливуда являются Гильдия режиссеров, Гильдия сценаристов и Гильдия актеров. Пока бастуют только сценаристы. Забастовка всех трех крупнейших профсоюзов могла бы полностью парализовать работу студий. Благодаря достижению соглашения с режиссерами такого сценария удалось избежать. В среду Альянс кино- и телепроизводителей начинает переговоры с Гильдией актеров, которая также готовится к забастовке. Гильдия сценаристов уже заявила, что намерена "продолжать борьбу".