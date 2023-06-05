В Киргизии в рамках "Пушкинской эстафеты" состоятся викторины, лекции и дарение книг

Также в Бишкеке пройдет молодежный праздник "Пушкин-фест"

БИШКЕК, 5 июня. /ТАСС/. Акция "Пушкинская эстафета" началась в Киргизии, в ходе которой в ближайшие дни состоятся мероприятия, приуроченные к очередной годовщине рождения русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщило представительство Россотрудничества в Киргизии.

"5 и 6 июня состоится акция "Пушкинская эстафета". Квесты, викторины, лекции "Пушкинской эстафеты" пройдут в [городах] Бишкеке, Канте, Кара-Балте, Ленинском (Чуйская область), Чолпон-Ате, Караколе (Иссык-Кульская область), Оше, Джалал-Абаде, Сузаке и Кызыл-Кие", - говорится в сообщении.

Как отметили в представительстве, на 6 июня в Бишкеке запланировано проведение возле главного корпуса Киргизского-Российского (Славянского) университета, где установлен памятник поэту, торжественного открытия Пушкинских дней с участием "официальных лиц, преподавателей и студентов, представителей общественных организаций", а также молодежный праздник "Пушкин-фест".

Помимо этого, во время "Пушкинской эстафеты" в театре Русской драмы имени Чингиза Айтматова в Бишкеке пройдет "пластико-драматический спектакль "Сказка о царе Салтане", а в республиканском Театре оперы и балета лучшие музыканты Киргизии "представят вокально-поэтический вечер "Пушкин в музыке".

По данным представительства Россотрудничества, в административном центре Иссык-Кульской области ожидается церемония передачи российской стороной 300 наименований книг областному госуниверситету, а в самом вузе - открытая лекция российского ученого Яны Сафроновой "Пушкинские традиции в творчестве современных авторов". Такое же количество книг будет передано в рамках акции Нарынскому государственному университету.

"6 июня весь мир отмечает День русского языка. Именно в этот день родился Александр Сергеевич Пушкин. В 2023 году этот день станет особенным для России, Кыргызстана и всех стран СНГ. 2023 год - Год русского языка как языка межнационального общения в СНГ", - подчеркнули в представительстве. При этом напомнив, что в нынешнем году Киргизия председательствует в структурах СНГ.