Арбенина сообщила о переносе концертов "Ночных снайперов" на вторую половину июня

Артистка отметила, что о конкретных датах сообщит в ближайшие дни

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Концерты "Ночных снайперов" перенесены на вторую половину июня по причине состояния здоровья лидера группы Дианы Арбениной. Об этом сама Арбенина сообщила в понедельник в Telegram-канале.

"Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня", - написала она.

Арбенина отметила, что о датах июньских концертов будет сообщено в ближайшие дни.

В конце мая лидер "Ночных снайперов" сообщила, что она поскользнулась и упала на лестнице в своем доме, получив травму позвоночника.

Ранее несколько концертных площадок в разных городах России отменили выступления Арбениной. При этом концерты в Нальчике (7 июня), Ростове-на-Дону (9 июня), Краснодаре (12 июня), Волгограде (13 июня), Москве (8 июля), должны были состояться.