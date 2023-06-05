Умер оператор Ирек Хартович, работавший над "Нюрбергом" и "Легендой № 17"

Ему было 72 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Кинооператор Ирек Хартович, работавший над такими фильмами, как "Нюрберг", "Экипаж", "Легенда № 17" режиссера Николая Лебедева и многими другими, умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил ТАСС в понедельник Лебедев.

"Да, это действительно так", - сказал он.

Ирек Хартович родился 10 января 1951 года в Польше. По данным "Кинопоиска", он был оператором в 46 фильмах. Его последней работой стал пока что не вышедший фильм "Икарий", главные роли в котором исполнили актеры Иван Янковский и Мария Фомина.