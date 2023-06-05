В Северной Осетии впервые представили на осетинском языке этюды по произведению Газданова

Перевод осуществили представители факультета осетинской филологии СОГУ

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июня. /ТАСС/. Студенты Северо-Осетинского госуниверситета имени К. Л. Хетагурова (СОГУ) впервые представили на осетинском языке этюды по произведению писателя Гайто Газданова "Призрак Александра Вольфа" на сцене арт-кафе в Доме Ватхангова во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе СОГУ.

"В Доме Вахтангова студенты актерского отделения факультета искусств Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Хетагурова впервые представили на осетинском языке этюды по произведению Гайто Газданова "Призрак Александра Вольфа", - говорится в сообщении пресс-службы СОГУ.

Перевод произведения на осетинский язык был осуществлен представителями факультета осетинской филологии СОГУ.

Среди зрителей премьерного показа были ректор СОГУ Алан Огоев, генеральный директор Государственного академического театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок, декан факультета искусств СОГУ Мадина Атаева.

В мае во Владикавказе состоялось открытие родового Дома Вахтангова, воссозданного по инициативе и на средства Театра имени Е. Вахтангова, которое было приурочено к 140-летию со дня рождения режиссера.