В Москве прошел показ документального фильма об усыновлении "37 тысяч причин для счастья"

Картина будет доступна с 6 июня в онлайн-кинотеатре Okko

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьера фильма об усыновлении "37 тысяч причин для счастья" состоялась в московском кинотеатре "Иллюзион". Картина стала продолжением трилогии о важных во все времена проблемах, рассказал ТАСС продюсер фильма Алексей Боков в понедельник.

Фильм "37 тысяч причин для счастья" рассказывает об усыновлении через призму людей, которые участвуют в этом процессе - приемных родителей, детей и членов их семей.

"Это продолжение нашей трилогии - ранее мы представили фильмы "30 лет добра" и "Мама, короче говоря, пора жить как раньше". Мы давно занимаемся темой усыновления и понимаем, насколько важно поддерживать тех родителей, которые не могут позволить себе содержать детей. Очень хочется, чтобы усыновлений в целом было меньше, чтобы семьи сохранялись. Но если уже так случилось, дети все равно должны быть счастливы - неважно, свои или чужие. В процессе создания наших фильмов мы видим, как много вокруг неравнодушных, вовлеченных людей. Все наши проекты имеют продолжение, прорастают глубже, помогают менять общество. Ведь каждый человек на самом деле может изменить мир, если приложит для этого усилия", - сказал он на презентации фильма.

Продюсерами проекта также выступили Софико Шеварднадзе и Нино Маисаиа, режиссером - Татьяна Ушенко. "Буквально на наших глазах произошла смена настроений в обществе - раньше тема усыновления была странной, стыдной. А сейчас это очень приветствуется. Особенно в такие времена, когда человеческие ценности должны превалировать, быть на первом плане. Взрослые люди должны быть родителями, а дети - чувствовать себя любимыми, нужными и защищенными", - подчеркнула Шеварднадзе.

Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев отметил, что сегодня в России значительно сократилось количество детей, которые живут в детских домах.

"Для нас очень важно, чтобы дети воспитывались в семье, несмотря на те обстоятельства, в которых они оказываются. Государство для этого делает очень многое, у нас за последнее время сократилось количество детей, которые находятся в детских домах. А все, кто в них находятся, конечно же, получают полное государственное обеспечение. <…> Но ничто не заменит родительского тепла. Поэтому наша задача - добиться того, чтобы все дети воспитывались в семьях", - сказал он.

Показ прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты". "Фильм очень трогательный. Это очень тяжелая тема, но она настолько правильно подана, что становится намного позитивнее. Чувство надежды и счастья начинает жить внутри. Фильм называется "37 тысяч причин для счастья", потому что в нашей стране 37 тысяч детей, которые находятся в детских домах. И очень хочется, чтобы все они, наконец, обрели семью", - сказала в беседе с ТАСС генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Фильм "37 тысяч причин для счастья" станет шестым в цикле документальных фильмов "ПОС.DOC". Он создан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Картина будет доступна с 6 июня в онлайн-кинотеатре Okko.