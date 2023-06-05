Третий книжный фестиваль в Тобольске посвятят экспедициям Беринга

Презентация мероприятия пройдет на книжном фестивале "Красная площадь"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Третий фестиваль "Книги в городе. Тобольск" пройдет в этом году с 15 по 17 сентября. Его героем станет мореплаватель Витус Беринг, сообщили в пресс-службе фестиваля в понедельник.

"Фестиваль "Книги в городе. Тобольск" пройдет в этом году уже в третий раз, 15-17 сентября 2023 года. В этом году героями фестиваля станут Беринг и другие путешественники, выбравшие Тобольск как отправную точку для своих экспедиций", - говорится в сообщении.

Презентация третьего фестиваля в Тобольске состоится на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве 6 июня. Фестиваль "Книги в городе. Тобольск" пригласил писателя и телеведущего Олега Шишкина в исследовательскую резиденцию для изучения исторических материалов по подготовке экспедиций Беринга. На "Красной площади" Шишкин расскажет читателям, как при помощи метода архивной криминалистики он исследует путь экспедиций Беринга, которые готовились и стартовали в Тобольске. Осенью на фестивале Шишкин поделится, как продвигается работа над его новым романом о Беринге и Тобольске.

ТАСС является генеральным инфопартнером фестиваля "Красная площадь".